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Вспыхнул пожар на свалке УХП в Нижнем Тагиле

5 июня 2023, 15:16
Фото: 1MI
Трава и мусор загорелись на свалке УХП твердых бытовых отходов в Нижнем Тагиле. Пожар произошел днем 3 июня 2023 года.

Из-за сильного ветра была угроза перебрасывания огня на СТ «Северный-3», однако это удалось предотвратить, рассказали в пресс-службе ОНД и ПР Нижнего Тагила.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила

Локализовать возгорание пожарным удалось через 15 минут. В ликвидации пламени был задействован 21 человек, а также 5 единиц служебного транспорта МЧС. Пострадавших в результате пожара нет.

Общая площадь пожара составила 1 гектар. По факту происшествия проводится проверка. Предположительно, свалка могла загореться из-за неправильного обращения с огнем.

Напомним, 1 июня 2023 года в Екатеринбурге загорелся строительный мусор. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Строительный мусор полыхает в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Пожар#Инцидент#Пожарные#Возгорание#Трава#Мусор#Происшествия
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