Вспыхнул пожар на свалке УХП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Из-за сильного ветра была угроза перебрасывания огня на СТ «Северный-3», однако это удалось предотвратить, рассказали в пресс-службе ОНД и ПР Нижнего Тагила.
Локализовать возгорание пожарным удалось через 15 минут. В ликвидации пламени был задействован 21 человек, а также 5 единиц служебного транспорта МЧС. Пострадавших в результате пожара нет.
Общая площадь пожара составила 1 гектар. По факту происшествия проводится проверка. Предположительно, свалка могла загореться из-за неправильного обращения с огнем.
Напомним, 1 июня 2023 года в Екатеринбурге загорелся строительный мусор. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.