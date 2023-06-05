За время жары увеличилось число обращений в травмпункты в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
По словам очевидца, который пришел в травмпункт с поврежденной ногой после падения с самоката, очередь ко врачу большая: неудачное купание в водоеме, падение с велосипеда и другие случаи, пишет Ура.ру.
По предположению горожанина, частые визиты в медучреждение с травмами связаны с жаркой погодой, во время которой многие люди предпочли гулять и отдыхать в городе.
Другой екатеринбуржец рассказал, что пришел в травмпункт с болью в руке после того, как упал во время катания на скейте. При этом в очереди, где он находился, в большей степени были молодые люди.
Напомним, в конце мая 2023 года в Новоуральске девочка во время прогулки упала вместе с плохо установленными перилами, за которые она держалась. В результате падения ребенок разбил себе голову.