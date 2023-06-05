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За время жары увеличилось число обращений в травмпункты в Екатеринбурге

5 июня 2023, 14:24
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга последние несколько дней стали чаще приходить в травмпункты после жаркой майской погоды.

По словам очевидца, который пришел в травмпункт с поврежденной ногой после падения с самоката, очередь ко врачу большая: неудачное купание в водоеме, падение с велосипеда и другие случаи, пишет Ура.ру.

По предположению горожанина, частые визиты в медучреждение с травмами связаны с жаркой погодой, во время которой многие люди предпочли гулять и отдыхать в городе.

Другой екатеринбуржец рассказал, что пришел в травмпункт с болью в руке после того, как упал во время катания на скейте. При этом в очереди, где он находился, в большей степени были молодые люди.

Напомним, в конце мая 2023 года в Новоуральске девочка во время прогулки упала вместе с плохо установленными перилами, за которые она держалась. В результате падения ребенок разбил себе голову.

Девочка разбила голову во время прогулки в Новоуральске
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#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Травмы#Травмпункт#Пострадавшие#Очередь#Общество#Елизавета Зиборова
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