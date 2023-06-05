Здание ГИБДД полностью сгорело в Красноярске

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Возгорание началось ночью 5 июня, сообщает телеграм-канал Baza. Сигнализация в здании не сработала, а потому о происходящем стало известно через пол часа. В этот момент пожар уже был виден из окон ближайших зданий.
В результате здание выгорело полностью. Также ничего не удалось спасти и внутри. Уничтоженными оказались документы и техника, пишут «Новые известия».
Позднее в МЧС сообщили, что документация в результате пожара не пострадала. Также никто не травмировался и не погиб. Пожар был потушен почти в 4 утра.