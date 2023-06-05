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Здание ГИБДД полностью сгорело в Красноярске

5 июня 2023, 07:33
Фото: tagilcity.ru
Здание ГИБДД в Красноярске в результате пожара выгорело полностью. Спасателям потребовалось три часа, чтобы потушить пламя.

Возгорание началось ночью 5 июня, сообщает телеграм-канал Baza. Сигнализация в здании не сработала, а потому о происходящем стало известно через пол часа. В этот момент пожар уже был виден из окон ближайших зданий.

В результате здание выгорело полностью. Также ничего не удалось спасти и внутри. Уничтоженными оказались документы и техника, пишут «Новые известия».

Позднее в МЧС сообщили, что документация в результате пожара не пострадала. Также никто не травмировался и не погиб. Пожар был потушен почти в 4 утра.

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#Ирина Кирилова#Пожар#ГИБДД#Здание#Спасатели#Происшествия
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