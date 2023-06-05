Признаки отравления метанолом сложно перепутать с чем-либо другим. Как правило, они появляются сразу после попадания опасного вещества в организм. Сначала появляется чувство тошноты, затем начинается рвота, человек начинает испытывать проблемы со зрением. В скором времени в результате отравления парами метанола у человека появляются покраснения на коже, которая становится сухой. Состояние значительно усугубляется спустя в среднем 24 часа — появляются резкие боли в животе, жажда, сильная головная боль. Могут отмечаться боли в мышцах, в том числе икроножных. На этом этапе необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, однако практика показывает, что время может быть уже упущено.