Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Спиртное изготавливалось на заводе в Самарской области и под видом крафтового напитка «Мистер Сидр» продавалось в магазинах регионов.
Напиток крепостью 4,7%, предположительно, мог содержать смертельно опасный метиловый спирт, о чем уже заявили в правоохранительных органах. Сколько человек успело купить сидр яблочный и употребить токсичный напиток, предположить сложно. Попробуем разобраться, можно ли считать сидр, который приобрел широкую популярность, опасным алкоголем.
Сидр — это яблочный алкогольный напиток, который при соблюдении рецептуры приготовления и норм производства, а также соотношения и требований к качеству ингредиентов едва ли можно назвать более опасным, чем его аналоги. Однако контрафактный алкоголь, который производится в подпольных «винодельнях», в действительности может содержать большое количество ядовитых веществ, а его употребление влечет за собой серьезные риски отравления и даже летального исхода, что подтверждает случившееся в Поволжье.
Применяемая на нелегальных и полулегальных производствах практика «ускоренного» приготовления напитков с содержанием алкоголя в подавляющем большинстве случаев идет вразрез с требованиями к такому производству. В отличие от контроля, который в обязательном порядке проходит сертифицированный качественный алкоголь, к таким «крафтовым» продуктам никто не предъявляет серьезных требований, в том числе и в процессе приема на реализацию. В этом случае риск отравиться сидром яблочным, а точнее — тем, что продается под соответствующей этикеткой, действительно высок.
Признаки отравления метанолом сложно перепутать с чем-либо другим. Как правило, они появляются сразу после попадания опасного вещества в организм. Сначала появляется чувство тошноты, затем начинается рвота, человек начинает испытывать проблемы со зрением. В скором времени в результате отравления парами метанола у человека появляются покраснения на коже, которая становится сухой. Состояние значительно усугубляется спустя в среднем 24 часа — появляются резкие боли в животе, жажда, сильная головная боль. Могут отмечаться боли в мышцах, в том числе икроножных. На этом этапе необходимо срочно обращаться за медицинской помощью, однако практика показывает, что время может быть уже упущено.
Главный токсиколог Самарской области Наталья Вехова отмечает, что перечисленные признаки отравления метиловым спиртом могут дать о себе знать и не сразу — часто они проявляются спустя несколько часов. Однако все они считаются показаниями для экстренного обращения за помощью к медикам и обстоятельствами для оказания первой помощи перед профессиональным лечением.
«Не оставляйте человека с признаками отравления одного. Необходимо вызвать бригаду скорой и до приезда медработников промыть желудок чистой водой комнатной температуры без добавок. При неукротимой рвоте не стоит принимать сорбент», — рекомендует Вехова.
Определить наличие в напитке метанола часто можно по запаху и консистенции алкоголя. «Аромат», как правило, достаточно резкий и неприятный, жидкость выглядит мутной, часто имеет нетипичный для конкретного алкогольного напитка цвет. Если «происхождение» такого напитка вызывает сомнения, лучше отказаться от его употребления, не забывая о том, что даже несущественные дозы метанола могут оказаться смертельными для человека, что отличает его от этилового спирта.
Человеку, который отравился метанолом в результате употребления крепкого алкоголя, можно и нужно оказать первую медицинскую помощь на месте. До приезда профессиональных медиков необходимо минимизировать ущерб, который уже нанес организму метанол.
Помощь заключается в следующем: отравившегося человека потребуется уложить на бок и очистить его дыхательные пути. Для приведения пострадавшего в чувство можно поднести к носу смоченный в нашатырном спирте ватный тампон. Как правило, на этом этапе расщепление метанола уже идет, и отравившийся может потерять сознание. Далее желательно промыть пострадавшему желудок, сделать холодный влажный компресс и дожидаться приезда медиков. Можно предложить пострадавшему обильное питье и сорбенты (лекарство от отравления) до того, как медики дадут ему антидот при отравлении метанолом.
По-настоящему безопасный сидр любители этого напитка могут попробовать приготовить самостоятельно, в домашних условиях, руководствуясь одним из нескольких простых рецептов. Есть рецепты для приготовления даже безалкогольного сидра. Для приготовления потребуется около 700 г сахара и примерно 4 — 5 кг яблок.
Как сделать сидр дома? Предварительно потребуется тщательно перебрать яблоки, удалив гнилые плоды, крупно нарезать, не удаляя сердцевину, а затем измельчить, используя мясорубку. Полученное таким образом пюре потребуется смешать с сахаром, а то, что получилось, сортировать по предварительно стерилизованным банкам, которые должны быть сухими. Емкости следует заполнить чуть больше, чем наполовину, чтобы осталось место для последующего брожения. Далее емкости накрываются сложенной в два-три слоя марлей и фиксируются, после чего их нужно будет поставить в защищенное от солнечных лучей место. Каждый день сырье нужно будет аккуратно перемешивать.
Спустя два или три дня сок можно будет отжать через влажную марлю и продукт перелить в чистые стеклянные емкости. Затем потребуется использование водяного затвора, который лучше приобрести заранее — он необходим для обеспечения выхода углекислого газа и защиты сидра от попадания пыли.
Полученный таким образом сидр нужно будет настаивать в течение пары месяцев, все это время емкости с напитком должны оставаться в теплом, сухом и темном месте. Далее сидр аккуратно сцеживается — так, чтобы на дне остался остаток. Финальный этап — фильтрация напитка через трубку и марлю.