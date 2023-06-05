Житель Асбеста убил молодого человека из-за шума во дворе

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Во дворе у жилого многоквартирного дома сидели две компании: одна из них вела себя шумно, а другая была тихой. Тем не менее обвиняемый решил, что шумит именно та компания, среди которой находился и погибший, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По данным свердловского СУ СК, мужчина стал ругаться на вторую компанию из окна квартиры. Между оппонентами возник конфликт. В какой-то момент обвиняемый вышел на улицу, прихватив с собой нож, и несколько раз ударил им молодого человека. Одно из нанесенных ранений оказалось смертельным, и пострадавший скончался на месте происшествия.
Свердловчанин скрылся, но вскоре был задержан полицейскими. В отношении него было возбуждено уголовное дело, а также он сейчас заключен под стражу.
Напомним, недавно в Белом Яре 16-летний подросток во время ссоры ударил ножом своего друга. У молодого человека оказались задеты позвоночник и почка. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.