Житель Асбеста убил молодого человека из-за шума во дворе

Во дворе у жилого многоквартирного дома сидели две компании: одна из них вела себя шумно, а другая была тихой. Тем не менее обвиняемый решил, что шумит именно та компания, среди которой находился и погибший, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.