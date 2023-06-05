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Житель Асбеста убил молодого человека из-за шума во дворе

5 июня 2023, 13:49
Фото: СУ СКР по Свердловской области
33-летний житель Асбеста совершил убийство 26-летнего молодого человека, предположив, что он вместе со своей компанией шумел во дворе. Происшествие случилось ночью 26 мая 2023 года.

Во дворе у жилого многоквартирного дома сидели две компании: одна из них вела себя шумно, а другая была тихой. Тем не менее обвиняемый решил, что шумит именно та компания, среди которой находился и погибший, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: СУ СКР по Свердловской области

По данным свердловского СУ СК, мужчина стал ругаться на вторую компанию из окна квартиры. Между оппонентами возник конфликт. В какой-то момент обвиняемый вышел на улицу, прихватив с собой нож, и несколько раз ударил им молодого человека. Одно из нанесенных ранений оказалось смертельным, и пострадавший скончался на месте происшествия.

Свердловчанин скрылся, но вскоре был задержан полицейскими. В отношении него было возбуждено уголовное дело, а также он сейчас заключен под стражу.

Напомним, недавно в Белом Яре 16-летний подросток во время ссоры ударил ножом своего друга. У молодого человека оказались задеты позвоночник и почка. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело.

Подросток ударил друга ножом в спину в Белом Яре
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