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Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Apple представила новые AR/VR-очки на презентации

6 июня 2023, 07:36
Apple представила на своей презентации новые устройства, включая гарнитуру дополнительной и виртуальной реальности (AR/VR), сообщает РБК.

Это первые гарнитуры смешанной реальности от Apple — пара очков с прозрачным изогнутым внешним 3D-экраном. Пользователь может видеть свои глаза на внешнем экране, создавая симуляцию. Гаджет предварительно сканирует глаза пользователя перед использованием, пишет 360tv.ru.

Управление гарнитурой осуществляется с помощью жестов или голоса. Пользователь может листать страницы при помощи движений глаз. Они оснащены двумя внешними камерами для передачи видео. Очки также имеют пару экранов с разрешением 4K для виртуальной реальности. Переключение между виртуальной и дополнительной реальностью осуществляется с помощью специального колесика.

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