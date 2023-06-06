Apple представила новые AR/VR-очки на презентации

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Это первые гарнитуры смешанной реальности от Apple — пара очков с прозрачным изогнутым внешним 3D-экраном. Пользователь может видеть свои глаза на внешнем экране, создавая симуляцию. Гаджет предварительно сканирует глаза пользователя перед использованием, пишет 360tv.ru.
Управление гарнитурой осуществляется с помощью жестов или голоса. Пользователь может листать страницы при помощи движений глаз. Они оснащены двумя внешними камерами для передачи видео. Очки также имеют пару экранов с разрешением 4K для виртуальной реальности. Переключение между виртуальной и дополнительной реальностью осуществляется с помощью специального колесика.