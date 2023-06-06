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Безработный москвич майнил в клубах Екатеринбурга

6 июня 2023, 12:42
Фото: 1MI
Жителя Москвы осудят в Екатеринбурге из-за использования вредоносных компьютерных программ и неправомерном доступе к внутренней информации. Так он получал криптовалюту.

Установлено, что 26 мая 2021 года безработный молодой человек прилетел в город.
Он использовал программы в компьютерных клубах, которые удаляли информацию и отключали средства защиты. После этого на устройства внедряли ресурсы для майнинга криптовалюты.

В октябре обвиняемый вступил в сговор со знакомым гражданином Кыргызстана. Программы в итоге функционировали по четырем адресам, устройства там начали работать с перебоями, а злоумышленник каждый день получал деньги.

В содеянном мужчина полностью сознался. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.

Ранее стало известно, что двух казанских лжеброкеров осудят в Екатеринбурге. Они обманом похищали деньги, представляясь сотрудниками образовательной организации. В результате мошенникам удалось получить 8 миллионов рублей.

#Криминал#Марина Шорина#Криптовалюта#Екатеринбург#Прокуратура#Свердловская область
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