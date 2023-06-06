Безработный москвич майнил в клубах Екатеринбурга

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Установлено, что 26 мая 2021 года безработный молодой человек прилетел в город.
Он использовал программы в компьютерных клубах, которые удаляли информацию и отключали средства защиты. После этого на устройства внедряли ресурсы для майнинга криптовалюты.
В октябре обвиняемый вступил в сговор со знакомым гражданином Кыргызстана. Программы в итоге функционировали по четырем адресам, устройства там начали работать с перебоями, а злоумышленник каждый день получал деньги.
В содеянном мужчина полностью сознался. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд.
Ранее стало известно, что двух казанских лжеброкеров осудят в Екатеринбурге. Они обманом похищали деньги, представляясь сотрудниками образовательной организации. В результате мошенникам удалось получить 8 миллионов рублей.