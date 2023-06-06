Боец ММА из Свердловской области стал впервые чемпионом России

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
Всего область представляли четыре спортсмена. Остальные трое стали призерами в своих весовых категориях.
Так, Анастасия Фоминых заняла второе место, Татьяна Коваленко и Василий Усанов завоевали бронзу. Петр стал первым чемпионом России из Свердловской области за всю историю федерации.
Напомним, спортсмен из Алапаевска стал чемпионом России по самбо. Всего в нем принимали участие более шести сотен спортсменов.