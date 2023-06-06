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Боец ММА из Свердловской области стал впервые чемпионом России

6 июня 2023, 04:39
Фото: Федерация ММА по Свердловской области
Боец ММА из Свердловской области Петр Грыдин впервые за историю региональной федерации стал чемпионом России. Он занял первое место в своей весовой категории.

Всего область представляли четыре спортсмена. Остальные трое стали призерами в своих весовых категориях.

Так, Анастасия Фоминых заняла второе место, Татьяна Коваленко и Василий Усанов завоевали бронзу. Петр стал первым чемпионом России из Свердловской области за всю историю федерации.

Фото: Федерация ММА по Свердловской области

Напомним, спортсмен из Алапаевска стал чемпионом России по самбо. Всего в нем принимали участие более шести сотен спортсменов.

Спортсмен из Алапаевска стал чемпионом России по самбо
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#Ирина Кирилова#Спортсмен#Победитель#Чемпион#Спорт#Свердловская область
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