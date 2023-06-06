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Частично ослаблен противопожарный режим в Свердловской области

6 июня 2023, 15:20
Фото: 1MI

В Свердловской области разрешили посещать некоторые охраняемые природные территории

Частично сняты ограничения на посещение природных местностей в Свердловской области с 6 июня 2023 года.

Так, посещать парки свердловчанам сейчас разрешено вместе с экскурсоводом и сотрудниками парков, сообщили в пресс-службе Минприроды по Свердловской области.

Министр ведомства Денис Мамонтов рассказал, что решение немного смягчить ограничения было принято в связи с улучшением пожароопасной обстановки в регионе.

Напомним, в начале мая 2023 года в Минприроды запретили жителям области посещать парки из-за серьезной ситуации с лесными возгораниями. Также с середины апреля в Свердловской области введен противопожарный режим.

В лесах Свердловской области введен режим ЧС
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#Елизавета Зиборова#Пожар#Свердловская область#Природа#Парки#Посещение#Ограничения#Пожароопасная обстановка#Минприроды#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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