Частично ослаблен противопожарный режим в Свердловской области

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Так, посещать парки свердловчанам сейчас разрешено вместе с экскурсоводом и сотрудниками парков, сообщили в пресс-службе Минприроды по Свердловской области.
Министр ведомства Денис Мамонтов рассказал, что решение немного смягчить ограничения было принято в связи с улучшением пожароопасной обстановки в регионе.
Напомним, в начале мая 2023 года в Минприроды запретили жителям области посещать парки из-за серьезной ситуации с лесными возгораниями. Также с середины апреля в Свердловской области введен противопожарный режим.