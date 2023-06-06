Число заболевших после употребления роллов в Екатеринбурге возросло до 22 человек

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Поевшие люди заражены сальмонеллезом. Общепит закрыт, вся документация отправлена в суд, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Дело будет рассмотрено 9 июня.
Также санитарные врачи рассказали, как не пострадать при употреблении роллов. Здесь отметили, что экзотические блюда в целом следует потреблять с осторожностью. Тем более в летний жаркий период.
Специалисты отметили, что не стоит заходить в заведения общепита, которые не вызывают доверия. В частности, это касается их санитарного состояния — неопрятные официанты, грязная посуда и столы и т. д.
Также необходимо также проверить наличие маркировки с указанием состава, даты и времени изготовления, сроках годности, условий хранения. Перед заказом блюда они также советуют почитать отзывы от других клиентов.
Детям нельзя есть роллы, отметили санврачи. Также не стоит хранить продукты дольше указанного срока годности.