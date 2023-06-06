Десятки погибших: что известно о массовом отравлении сидром в регионах России

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
Алкоголь, который убил десятки человек, производили в Самарской области. Жертв находят по всей России. Началось все это в начале июня. Тогда в медучреждения стали поступать люди с алкогольным отравлением. Все они употребляли напиток под названием «Мистер Сидр».
На настоящий момент известно более чем о двух десятках погибших в трех регионах России. Жертвы есть в Ульяновской области (16 погибших) Нижегородской области (двое погибших), Самарской области (двое погибших), Удмуртии (один погибший) и других регионах.
В трех регионах Приволжья в общей сложности от суррогатного алкоголя пострадали 39 человек, 18 погибли. Яблочный сидр они покупали не через интернет, а в обычных сетях магазинов. Все пострадавшие преимущественно находятся в возрасте 25 — 35 лет.
После того, как произошедшее вскрылось, опасный сидр стали изымать из продажи. У владельца напитка, бизнесмена Анара Гусейнова, провели обыски. Его задержали и завели дело по части 3 статьи «производство продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц». Ему грозит до 10 лет колонии.