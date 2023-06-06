Десятки погибших: что известно о массовом отравлении сидром в регионах России

После того, как произошедшее вскрылось, опасный сидр стали изымать из продажи. У владельца напитка, бизнесмена Анара Гусейнова, провели обыски. Его задержали и завели дело по части 3 статьи «производство продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц». Ему грозит до 10 лет колонии.