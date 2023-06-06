Дети из Донецка отдохнут в лагерях Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Первая группа детей в составе 12 человек приехала в «Звездный». За два месяца этот лагерь и «Солнечный» примут 57 несовершеннолетних из ДНР. Их ждут конкурсы, соревнования, игры.
Городские власти обещают сделать пребывание гостей из Макеевки комфортным и познавательным, передает пресс-служба администрации. Они посетят музей «Лисьегорская башня», трамплинный комплекс «Аист» и другие достопримечательности Тагила.
Напомним, что Свердловская область взяла шефство над Макеевкой. Всего в 2023-м в Нижнем Тагиле и пригороде отдохнут более 39 тысяч детей. Трем тысячам несовершеннолетних не хватило путевок.
Новый порядок записи детей в загородные летние лагеря хотели закрепить в Екатеринбурге. Причиной стало то, что в городе реорганизуют Центры муниципальных услуг. Теперь екатеринбуржцам нужно будет обращаться в МФЦ, районные администрации или сами лагеря.
Ранее студентам из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на время переводиться на обучение или стажировку в другие высшие учебные заведения России. Договоры «целевиков» позволят им вернуться на родину после стабилизации обстановки.