Дети из Донецка отдохнут в лагерях Нижнего Тагила

Новый порядок записи детей в загородные летние лагеря хотели закрепить в Екатеринбурге. Причиной стало то, что в городе реорганизуют Центры муниципальных услуг. Теперь екатеринбуржцам нужно будет обращаться в МФЦ, районные администрации или сами лагеря.