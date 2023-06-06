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Дожди и ветер до 14 м/с ожидаются в Свердловской области

6 июня 2023, 13:52
Фото: 1MI
Осадки в виде дождей, а также ветер с порывами до 14 метров в секунду ожидаются в Свердловской области 7 июня 2023 года.

О ближайшей погоде сообщили в МЧС по Свердловской области. В ведомстве граждан попросили соблюдать меры безопасности во время непогоды: не находиться под деревьями и рекламными щитами, а также не стоять вблизи плохо установленных конструкций.

Также по данным Гисметео, 7 июня в Нижнем Тагиле прогнозируется пасмурная погода, температура воздуха +11… +13 градусов, ветер ожидается северный, при этом в ночь на 8 июня он сменится на северо-западный.

Напомним, по словам синоптика Алексея Пулина, ночью 6 июня 2023 года в Свердловской области местами было снижение температуры воздуха ниже +5 градусов.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Погода#МЧС#Прогноз погоды#Непогода#Дождь#Ветер#Осадки#Природа
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