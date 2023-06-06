Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
О ближайшей погоде сообщили в МЧС по Свердловской области. В ведомстве граждан попросили соблюдать меры безопасности во время непогоды: не находиться под деревьями и рекламными щитами, а также не стоять вблизи плохо установленных конструкций.
Также по данным Гисметео, 7 июня в Нижнем Тагиле прогнозируется пасмурная погода, температура воздуха +11… +13 градусов, ветер ожидается северный, при этом в ночь на 8 июня он сменится на северо-западный.
Напомним, по словам синоптика Алексея Пулина, ночью 6 июня 2023 года в Свердловской области местами было снижение температуры воздуха ниже +5 градусов.