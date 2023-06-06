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Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе под Первоуральском

6 июня 2023, 05:33
Фото: tagilcity.ru
На трассе Пермь-Екатеринбург произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Renault Sandero и Volvo. Известно о двух погибших и одном пострадавшем.

Инцидент случился на 307 км федеральной трассы Р-242, передает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области. Движение там временно ограничили из-за того, что автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии и проводят проверку.

Предварительно, легковушка выехала на «встречку» и столкнулась с большегрузом. В результате ДТП два человека из Renault погибли, еще одного госпитализировали в медучреждение. Сообщается о его тяжелом состоянии.

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#Смерть#ГИБДД#ДТП#Свердловская область#Марина Шорина#Пострадавшие#Трасса#Первоуральск
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