Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе под Первоуральском

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Инцидент случился на 307 км федеральной трассы Р-242, передает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области. Движение там временно ограничили из-за того, что автоинспекторы выясняют обстоятельства аварии и проводят проверку.
Предварительно, легковушка выехала на «встречку» и столкнулась с большегрузом. В результате ДТП два человека из Renault погибли, еще одного госпитализировали в медучреждение. Сообщается о его тяжелом состоянии.