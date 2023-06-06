Фундамент детского культурно-образовательного центра на ГГМ заложили в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
На сегодняшний день ведутся работы с фундаментом обоих корпусов детского культурно-образовательного центра. Первый корпус будет готов раньше.
Из 54 осталось залить 11 стаканов (подколонников), после этого приступим к засыпке фундамента, предварительно проложив сети. График составлен. В июле должны залить первую плиту для пола и уже начнем поднимать колонны, — рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
Чтобы приступить к внутренним работам, необходимо в этом году до наступления холодов полностью смонтировать каркасы зданий, заложить их блокам и закрыть тепловой контур.
После открытия в одном корпусе расположатся творческие мастерские музыкантов и художников, а в другом IT-куб — новейший проект цифрового детского образования.
Этот объект без преувеличения жители Гальяно-Горбуновского массива ждали очень давно. Если учесть, что спортивных сооружений здесь достаточно, то учреждений творческой и музыкальной направленности практически нет, поэтому детям приходилось ездить в центр или другие районы города, — отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Площадь застройки составит почти 2,3 тысячи квадратных метра. Оба корпуса будут 3-этажными. В них разместятся актовые залы на 120 человек, выставочные залы. Там откроются кружки и секции для детей, а также исследовательские лаборатории. В техническом задании отмечается, что все оборудование должно быть не ранее 2022 года выпуска. Проект рассчитан на два года и к ноябрю 2024 года должен быть полностью закончен