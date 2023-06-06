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Фундамент детского культурно-образовательного центра на ГГМ заложили в Нижнем Тагиле

6 июня 2023, 15:39
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле на строительной площадке культурно-образовательного центра для детей на ГГМ заложили фундамент. До конца 2023 года здесь планируют возвести каркасы двух зданий и подвести сети.

На сегодняшний день ведутся работы с фундаментом обоих корпусов детского культурно-образовательного центра. Первый корпус будет готов раньше.

Из 54 осталось залить 11 стаканов (подколонников), после этого приступим к засыпке фундамента, предварительно проложив сети. График составлен. В июле должны залить первую плиту для пола и уже начнем поднимать колонны, — рассказал TagilCity.ru директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Чтобы приступить к внутренним работам, необходимо в этом году до наступления холодов полностью смонтировать каркасы зданий, заложить их блокам и закрыть тепловой контур.

Фото: tagilcity.ru

После открытия в одном корпусе расположатся творческие мастерские музыкантов и художников, а в другом IT-куб — новейший проект цифрового детского образования.

Этот объект без преувеличения жители Гальяно-Горбуновского массива ждали очень давно. Если учесть, что спортивных сооружений здесь достаточно, то учреждений творческой и музыкальной направленности практически нет, поэтому детям приходилось ездить в центр или другие районы города, — отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
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Фото: tagilcity.ru

Площадь застройки составит почти 2,3 тысячи квадратных метра. Оба корпуса будут 3-этажными. В них разместятся актовые залы на 120 человек, выставочные залы. Там откроются кружки и секции для детей, а также исследовательские лаборатории. В техническом задании отмечается, что все оборудование должно быть не ранее 2022 года выпуска. Проект рассчитан на два года и к ноябрю 2024 года должен быть полностью закончен

#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Общество#Строительство#Администрация Нижнего Тагила#Владислав Пинаев#Игорь Васильев#Культурный центр#Образовательные учреждения#Ггм
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