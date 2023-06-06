Фундамент детского культурно-образовательного центра на ГГМ заложили в Нижнем Тагиле

Площадь застройки составит почти 2,3 тысячи квадратных метра. Оба корпуса будут 3-этажными. В них разместятся актовые залы на 120 человек, выставочные залы. Там откроются кружки и секции для детей, а также исследовательские лаборатории. В техническом задании отмечается, что все оборудование должно быть не ранее 2022 года выпуска. Проект рассчитан на два года и к ноябрю 2024 года должен быть полностью закончен