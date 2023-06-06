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Фура, «ГАЗель» и фургон и микроавтобус столкнулись под Нижним Тагилом

6 июня 2023, 10:14
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
Сразу четыре автомобиля столкнулись на Серовском тракте под Нижним Тагиорм. Фура Scania влетела в стоящую на светофоре «ГАЗель». От удара ее откинуло на другие автомобили. В результате пострадал водитель «ГАЗели». Он доставлен в больницу.

Авария произошла 5 июня вечером. 56-летний водитель фуры Scania ехал в сторону Екатеринбурга. На 143 километре тракта он врезался в «ГАЗель». От удара последний поехал вперед и влетел в микроавтобус Peugeot Boxer. Он, в свою очередь, отлетел в грузовик.

В результате 58-летний водитель фургона получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, на трассе-Пермь-Екатеринбург 6 июня случилось смертельное ДТП с участием трех иномарок. В результате двое человек погибли, один пострадал. Из-за ДТП ГИБДД ограничила движение. Предварительно известно, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.

Два человека погибли в ДТП с фурой на трассе под Первоуральском
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#Ирина Кирилова#Авария#Серовский тракт#СФура#Газель#ДТП#Нижний Тагил
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