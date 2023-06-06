Фура, «ГАЗель» и фургон и микроавтобус столкнулись под Нижним Тагилом

Сразу четыре автомобиля столкнулись на Серовском тракте под Нижним Тагиорм. Фура Scania влетела в стоящую на светофоре «ГАЗель». От удара ее откинуло на другие автомобили. В результате пострадал водитель «ГАЗели». Он доставлен в больницу.