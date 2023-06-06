Фура, «ГАЗель» и фургон и микроавтобус столкнулись под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Авария произошла 5 июня вечером. 56-летний водитель фуры Scania ехал в сторону Екатеринбурга. На 143 километре тракта он врезался в «ГАЗель». От удара последний поехал вперед и влетел в микроавтобус Peugeot Boxer. Он, в свою очередь, отлетел в грузовик.
В результате 58-летний водитель фургона получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
Напомним, на трассе-Пермь-Екатеринбург 6 июня случилось смертельное ДТП с участием трех иномарок. В результате двое человек погибли, один пострадал. Из-за ДТП ГИБДД ограничила движение. Предварительно известно, что легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.