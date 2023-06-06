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Коммунальщики в Верхней Пышме заплатят 400 тысяч за обварившегося в кипятке ребенка

6 июня 2023, 05:35
Фото: 1MI
Девочка с инвалидностью и ее мама из Верхней Пышмы получат компенсацию 400 тысяч рублей за полученные ребенком ожоги из-за прорыва трубы в жилом доме. Инцидент произошел в декабре 2022 года.

В момент прорыва трубы женщина и ребенок, находившиеся в квартире, вступили в кипяток и получили ожоги 1 и 2 степени, рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что прорыв случился из-за плохого обслуживания труб ГВС организацией АО «Теплопрогресс». Сотрудники прокуратуры направили в суд иск о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования и назначил взыскание материального ущерба в размере 1605 рублей, а также компенсацию — 200 тысяч ребенку и 200 тысяч матери. Назначенную сумму организация выплатила.

Напомним, в Нижнем Тагиле прокуратура потребовала от суда назначить водителю выплату компенсации 900 тысяч рублей за то, что он сбил восьмилетнего мальчика, который ехал на велосипеде.

За сбитого мальчика на велосипеде с водителя в Нижнем Тагиле требуют почти миллион
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#Елизавета Зиборова#Инцидент#Суд#Прокуратура#Иск#Требование#Компенсация#Пострадавшие#Ребенок#Общество#Свердловская область#Верхняя Пышма#Дети
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