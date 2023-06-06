Коммунальщики в Верхней Пышме заплатят 400 тысяч за обварившегося в кипятке ребенка

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
В момент прорыва трубы женщина и ребенок, находившиеся в квартире, вступили в кипяток и получили ожоги 1 и 2 степени, рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что прорыв случился из-за плохого обслуживания труб ГВС организацией АО «Теплопрогресс». Сотрудники прокуратуры направили в суд иск о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда.
Суд удовлетворил требования и назначил взыскание материального ущерба в размере 1605 рублей, а также компенсацию — 200 тысяч ребенку и 200 тысяч матери. Назначенную сумму организация выплатила.
Напомним, в Нижнем Тагиле прокуратура потребовала от суда назначить водителю выплату компенсации 900 тысяч рублей за то, что он сбил восьмилетнего мальчика, который ехал на велосипеде.