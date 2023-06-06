Минобороны предложило уведомлять россиян о призыве в армию по СМС

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Согласно документу, предлагается дополнить способы уведомления призывников и других граждан возможностью отправки СМС-сообщений. Также останутся и другие методы — отправка повестки на Госуслуги, в личный кабинет налогоплательщика.
В пояснительной записке отмечается, что эти изменения помогут быстрее оповещать граждан о мобилизации.
Напомним, также предлагается ставить граждан на воинский учет удаленно. После того, как россиянин будет поставлен на учет, он получит уведомление в кабинете на Госуслугах. То же самое будет касаться и снятия с воинского учета. Медобследование будет проводиться уже непосредственно при явке в военкомат.