Минобороны предложило уведомлять россиян о призыве в армию по СМС

Напомним, также предлагается ставить граждан на воинский учет удаленно. После того, как россиянин будет поставлен на учет, он получит уведомление в кабинете на Госуслугах. То же самое будет касаться и снятия с воинского учета. Медобследование будет проводиться уже непосредственно при явке в военкомат.