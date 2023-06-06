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Updated Сегодня, 08:28

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Минобороны предложило уведомлять россиян о призыве в армию по СМС

6 июня 2023, 08:26
Фото: 1MI
Уведомлять градан России о призыве по мобилизации или на срочную срочную службу посредством СМС-рассылок предлагает Министерство обороны. Проект постановления размещен на портале правовых актов.

Согласно документу, предлагается дополнить способы уведомления призывников и других граждан возможностью отправки СМС-сообщений. Также останутся и другие методы — отправка повестки на Госуслуги, в личный кабинет налогоплательщика.

В пояснительной записке отмечается, что эти изменения помогут быстрее оповещать граждан о мобилизации.

Напомним, также предлагается ставить граждан на воинский учет удаленно. После того, как россиянин будет поставлен на учет, он получит уведомление в кабинете на Госуслугах. То же самое будет касаться и снятия с воинского учета. Медобследование будет проводиться уже непосредственно при явке в военкомат.

#Повестка#Ирина Кирилова#Мобилизация#Армия#Срочная служба#Общество
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