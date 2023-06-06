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Мошенник похитил у жителей Нижнего Тагила деньги на сумму более 1,5 млн рублей

6 июня 2023, 16:25
Фото: 1MI
30-летний мужчина из Нижнего Тагила, который состоял в группе мошенников, обвиняется в похищении денежных средств на сумму, превышающую 1,5 миллиона рублей.

С декабря 2022 по январь 2023 года мошенники звонили пенсионерам и рассказывали о том, что их родственники или знакомые устроили ДТП, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Для того, чтобы якобы помочь «нарушителям» избежать ответственности, пожилым людям предлагалось передать деньги «правоохранителям». Далее обвиняемый, который был курьером, приходил по адресам, забирал деньги и вносил их на расчетные счета мошенников.

Некоторую часть от сумм он оставлял себе в качестве вознаграждения. Однако недавно обвиняемый не смог довести дело до конца, так как женщина, у которой преступники намеревались забрать деньги, проверила информацию о попавшей в ДТП сестре.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело и направлено в районный суд.

Напомним, в Нижнем Тагиле два пенсионера отдали около четырех миллионов рублей мошенникам.

Почти 4 миллионов рублей лишились из-за мошенников два пенсионера в Нижнем Тагиле
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#Елизавета Зиборова#Мошенники#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#Пострадавшие#Курьер#Обвиняемый#Уголовное дело#Происшествия
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