Мошенник похитил у жителей Нижнего Тагила деньги на сумму более 1,5 млн рублей

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
С декабря 2022 по январь 2023 года мошенники звонили пенсионерам и рассказывали о том, что их родственники или знакомые устроили ДТП, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Для того, чтобы якобы помочь «нарушителям» избежать ответственности, пожилым людям предлагалось передать деньги «правоохранителям». Далее обвиняемый, который был курьером, приходил по адресам, забирал деньги и вносил их на расчетные счета мошенников.
Некоторую часть от сумм он оставлял себе в качестве вознаграждения. Однако недавно обвиняемый не смог довести дело до конца, так как женщина, у которой преступники намеревались забрать деньги, проверила информацию о попавшей в ДТП сестре.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело и направлено в районный суд.
Напомним, в Нижнем Тагиле два пенсионера отдали около четырех миллионов рублей мошенникам.