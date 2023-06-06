Не поделили дорогу: автомобилисты столкнулись в ДТП в Нижнем Тагиле

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Published Сегодня, 04:41
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В результате происшествия автомобили серьезно пострадали. К месту аварии прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи, сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
О пострадавших в ДТП сведений нет. Подробности случившегося станут известны позднее.
Напомним, недавно под Нижним Тагилом водитель отечественного автомобиля УАЗ врезался в автомобиль, за рулем которого находился 19-летний юноша. С полученными травмами молодого человека госпитализировали в медучреждение.