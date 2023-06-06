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Не поделили дорогу: автомобилисты столкнулись в ДТП в Нижнем Тагиле

6 июня 2023, 04:41
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»
Водители автомобилей в Нижнем Тагиле, не поделив между собой дорогу, устроили дорожную аварию. Инцидент произошел днем 5 июня 2023 года на перекрестке улиц Садоводов — Свердловское.

В результате происшествия автомобили серьезно пострадали. К месту аварии прибыли сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи, сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

О пострадавших в ДТП сведений нет. Подробности случившегося станут известны позднее.

Напомним, недавно под Нижним Тагилом водитель отечественного автомобиля УАЗ врезался в автомобиль, за рулем которого находился 19-летний юноша. С полученными травмами молодого человека госпитализировали в медучреждение.

ДТП с участием УАЗа и легкового автомобиля под Нижним Тагилом попало на видео
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#ДТП#Авария#ГИБДД#Инцидент#Происшествия
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