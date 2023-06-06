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Неизвестный выбросил щенков в мешке и засыпал палками у Березовского

6 июня 2023, 09:11
Фото: 1MI
Недалеко от Березовского нашли щенков, от которых неизвестные пытались избавиться. Спасла их проходившая мимо семья.

Сообщается, что злоумышленник засунул щенков в мешок и забросал его палками. Скулеж услышала читательница Е1. Ее муж сразу нашел среди веток детенышей собаки.

Сейчас семья ищет для них новых хозяев. Оставить себе животных они не могут — у них уже есть питомцы. Кроме того, щенкам нужен уход.

Им на вид полтора или два месяца, есть зубы, но ходят еще неуверенно. Сейчас помощь оказывают соседи по саду. Однако долго так продолжаться не может.

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Ранее хаски загрызла насмерть щенка прямо перед детьми в поселке Старатель Нижнего Тагила. Агрессивную собаку удалось отогнать, но «потерпевший» скончался на месте.

#Марина Шорина#Собака#Щенки#Спасение#Природа#Березовский
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