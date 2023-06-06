Ночные и утренние выбросы зафиксированы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
Житель Нижнего Тагила, проживающий в Алтайском микрорайоне, сообщил утром 6 июня на Вагонке было нечем дышать.
Ужасно воняет коксохимом, ночью спали с закрытым окном, было норм, утром открыли и сразу реакция: слезы, носоглотка отекла, сопли, чихание, — рассказал житель Вагонки.
Поздним вечером 4 июня трижды было зафиксировано превышение сероводорода — 1,1 ПДК. Приборы пункта наблюдения загрязнений на Сухоложском поселке уловили вещество в 22:40, 23:20 и 23:40 часов.
Напомним, предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях было объявлено в Нижнем Тагиле и Свердловской области до вечера 3 июня. За время его действия (а это почти месяц) в Нижнем Тагиле не раз были зафиксированы превышения веществ-загрязнителей, а именно — диоксида азота, фенола и формальдегида.