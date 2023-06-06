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Ночные и утренние выбросы зафиксированы в Нижнем Тагиле

6 июня 2023, 04:32
Фото: tagilcity.ru
Жители Дзержинского района Нижнего Тагила пожаловались на запах выбросов с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК утром 4 июня. А днем ранее пункты наблюдения загрязнений Уральского УГМС зафиксировали превышение сероводорода.

Житель Нижнего Тагила, проживающий в Алтайском микрорайоне, сообщил утром 6 июня на Вагонке было нечем дышать.

Ужасно воняет коксохимом, ночью спали с закрытым окном, было норм, утром открыли и сразу реакция: слезы, носоглотка отекла, сопли, чихание, — рассказал житель Вагонки.
Фото: tagilcity.ru

Поздним вечером 4 июня трижды было зафиксировано превышение сероводорода — 1,1 ПДК. Приборы пункта наблюдения загрязнений на Сухоложском поселке уловили вещество в 22:40, 23:20 и 23:40 часов.

Напомним, предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях было объявлено в Нижнем Тагиле и Свердловской области до вечера 3 июня. За время его действия (а это почти месяц) в Нижнем Тагиле не раз были зафиксированы превышения веществ-загрязнителей, а именно — диоксида азота, фенола и формальдегида.

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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Экология#Выбросы#НМУ#Загрязнение#Загрязнение атмосферы#Предупреждение#Эксклюзив
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