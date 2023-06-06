Ночные и утренние выбросы зафиксированы в Нижнем Тагиле

Напомним, предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях было объявлено в Нижнем Тагиле и Свердловской области до вечера 3 июня. За время его действия (а это почти месяц) в Нижнем Тагиле не раз были зафиксированы превышения веществ-загрязнителей, а именно — диоксида азота, фенола и формальдегида.