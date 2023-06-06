Облаву на водителей маршруток устроили ГИБДД в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Рейд продлится с 6 по 8 июня, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. Сотрудники вышли в рейды, чтобы снизить аварийность на дорогах.
Проверяют перевозящий пассажиров общественный транспорт. Будут проверять исправность транспортных средств, а также наличие у водителей всей необходимой документации.
Перевозчиков за найденные нарушения будут штрафовать, а за грубые нарушения отстранять от деятельности.
Отмечается, что в целом рейды состоятся и в ряде других городов региона. Уже найден ряд нарушений. В том числе один водитель перевозил пассажиров в одних трусах.