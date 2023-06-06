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Облаву на водителей маршруток устроили ГИБДД в Нижнем Тагиле

6 июня 2023, 10:35
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле представители ГИБДД устроили облаву на водителей маршруток. Они выявляют нарушителей ПДД.

Рейд продлится с 6 по 8 июня, сообщает отдел пропаганды ГИБДД. Сотрудники вышли в рейды, чтобы снизить аварийность на дорогах.

Проверяют перевозящий пассажиров общественный транспорт. Будут проверять исправность транспортных средств, а также наличие у водителей всей необходимой документации.

Перевозчиков за найденные нарушения будут штрафовать, а за грубые нарушения отстранять от деятельности.

Отмечается, что в целом рейды состоятся и в ряде других городов региона. Уже найден ряд нарушений. В том числе один водитель перевозил пассажиров в одних трусах.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Облава#ГИБДД#Маршрутки#Общественный транспорт
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