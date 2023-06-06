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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

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Updated Сегодня, 12:06

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Подруга пострадавшего рассказала свою версию событий произошедших в тагильском баре

6 июня 2023, 12:04
Фото: 1MI
В редакцию TagilCity.ru написала Валерия, подруга пострадавшего парня. Девушка рассказала о произошедшем в баре Muse со своей точки зрения.

По словам Валерии, напавший на них мужчина вел себя агрессивно уже при входе в заведение. Якобы он нахамил им без причины. Помимо этого, девушка уверена, что в ту ночь администратор на входе не использовал металлодетектор для проверки.

При входе в клуб охранники просто окинули нас взглядом, сказали, что можем проходить. Единственное, что они сделали — это попросили меня открыть сумку. Я естественно открыла и один из охранников даже секунды не смотрел, что там внутри и пропустил. О каких металлоискателях вообще может идти речь? — Рассказала TagilCity.ru Валерия, одна из участниц конфликта.

Ранее мы описали ситуацию со слов другой компании. Гости заведения рассказали, что девушки вели себя вызывающе и приставали к другим гостям, мешая им отдыхать.

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Мы с подругой не подходили ни к одному из посетителей, и никто не делал нам замечаний, особенно нападавший. Он первый к нам подошел и предложил еще раз уладить конфликт, — опровергает сказанное ранее Валерия, подруга пострадавшего.

Кроме того, Валерия рассказала редакции TagilCity.ru, что к ней подходила мама мужчины, напавшего на ее молодого человека, и попыталась сгладить конфликт, извинившись за него. По рассказам Валерии, именно после этого она решила, что недопонимания улажены.

Ко мне подошла его мама и извинилась за него, даже обняла меня. Я посчитала, что конфликт улажен, но нет. Нападавший сидел рядом с нами и я спросила, почему он не танцует, за что была послана. Я отодвинулась, что можно увидеть по камерам, если они вообще там есть. Мой парень услышал, что меня послали, вступился за меня и началась драка, в которой нападавший чуть не убил моего молодого человека, — добавляет Валерия.

Заявление сотрудников бара, о том, что компания пришла уже в состоянии алкогольного опьянения, девушка опровергать это не стала, уточнив, что они действительно были подвыпившими, но агрессивно себя не вели и просто хотели отдохнуть.

Напомним, что в ночь с 3 на 4 мая в баре Muse на Вагонке компания молодых людей повздорила с одним из гостей в результате, которого один из участников получил проникающее ножевое ранение.

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