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Погорельцы из Сосьвы и Таежного бесплатно получат участки земли

6 июня 2023, 16:13
Фото: 1MI
Жителям Сосьвы и Таежного, которые остались без жилья в результате пожаров, будут бесплатно выделены земельные участки для возведения новых домов.

С инициативой об изменениях в законе «Об особенностях регулирования земельных отношении‌ на территории Свердловской области» выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В первую очередь данная поддержка будет обращена к тем пострадавшим, у которых были неверно оформлены документы на землю. Для получения земельного участка им необходимо будет обратиться в администрацию муниципалитета.

Также вышеуказанные изменения в законе включают Сосьвинский ГО и Махневский район в список населенных пунктов региона, где земля может быть дана местным жителям в безвозмездное пользование для проживания и ведения хозяйства.

Напомним, постановление о правилах выдачи жилья пострадавшим от пожаров из Сосьвы и Таежного было вынесено 1 июня 2023 года.

Утверждены меры поддержки погорельцев из Сосьвы и Таежного
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#Пострадавшие#Погорельцы#Жилье#Закон#Поддержка#Общество#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область#Сосьва#Таежный#Елизавета Зиборова
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