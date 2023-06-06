Погорельцы из Сосьвы и Таежного бесплатно получат участки земли

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
С инициативой об изменениях в законе «Об особенностях регулирования земельных отношении на территории Свердловской области» выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
В первую очередь данная поддержка будет обращена к тем пострадавшим, у которых были неверно оформлены документы на землю. Для получения земельного участка им необходимо будет обратиться в администрацию муниципалитета.
Также вышеуказанные изменения в законе включают Сосьвинский ГО и Махневский район в список населенных пунктов региона, где земля может быть дана местным жителям в безвозмездное пользование для проживания и ведения хозяйства.
Напомним, постановление о правилах выдачи жилья пострадавшим от пожаров из Сосьвы и Таежного было вынесено 1 июня 2023 года.