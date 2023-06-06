Поминутный план на случай теракта принят в Екатеринбурге

В случае введения максимально опасного «красного» уровня опасности власти обязуются усилить охрану наиболее вероятных объектов атаки террористов. Также им нужно будет создать пункты временного содержания эвакуированных жителей, решить, как они будут обеспечиваться едой и одеждой.