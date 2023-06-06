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Поминутный план на случай теракта принят в Екатеринбурге

6 июня 2023, 10:55
Фото: 1MI
В Екатеринбурге был принят план действий на случай теракта. Он расписан поминутно.

Документ утвердил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он размещен на портале города.

В постановлении подробно описаны действия, которые должны совершить власти, в ближайшие два часа. Также там указано, что существуют разные уровни террористической опасности, от повышенного «синего» до критического «красного».

При условиях «синего» уровня опасности власти должны проверить информацию о возможном теракте, за полтора часа информировать о порядке действий весь персонал, усилить досмотр пассажиров метро, проверить места массового нахождения граждан.

В случае «желтого» уровня террористической опасности власти должны будут провести все необходимые мероприятия за полтора часа, проверить персонал и средства для ликвидации последствий теракта.

В случае введения максимально опасного «красного» уровня опасности власти обязуются усилить охрану наиболее вероятных объектов атаки террористов. Также им нужно будет создать пункты временного содержания эвакуированных жителей, решить, как они будут обеспечиваться едой и одеждой.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#План#Теракт#Эвакуация#Уровни опасности#Общество
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