Приставы арестовали 18 автомобилей должников в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Все арестованные автомобили были отправлены на спецстоянку. Многие автомобилисты оплатили свои долги сразу, рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.
Так, владелец иномарки Kia Rio оплатил долг в размере 171 тысячи рублей, а хозяин Volkswagen Polo погасил задолженность в размере 99 тысяч рублей.
В целом сумма оплаченных долгов водителями превысила 600 тысяч рублей.
Напомним, в мае 2023 года в Екатеринбурге у местного жителя приставы забрали автомобиль за неоплаченный кредит на сумму 1 миллион рублей.