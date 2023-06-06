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Приставы арестовали 18 автомобилей должников в Свердловской области

6 июня 2023, 04:15
Фото: 1MI
Судебные приставы во время проводившегося рейда арестовали 18 машин у водителей за образовавшиеся долги.

Все арестованные автомобили были отправлены на спецстоянку. Многие автомобилисты оплатили свои долги сразу, рассказали в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Так, владелец иномарки Kia Rio оплатил долг в размере 171 тысячи рублей, а хозяин Volkswagen Polo погасил задолженность в размере 99 тысяч рублей.

В целом сумма оплаченных долгов водителями превысила 600 тысяч рублей.

Напомним, в мае 2023 года в Екатеринбурге у местного жителя приставы забрали автомобиль за неоплаченный кредит на сумму 1 миллион рублей.

Из-за неоплаченного кредита у жителя Екатеринбурга забрали автомобиль
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Судебные приставы#Должники#Автомобиль#Долги#Арест#Оплата#Общество
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