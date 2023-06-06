Приставы остановили строительство «Баден-Бадена» на Шарташе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:41
Также представители компании уведомлены об ответственности при незаконном продолжении стройки. На данный момент работы приостановлены, а техника покинула территорию, пишет ЕАН со ссылкой на УФССП по Свердловской области.
В ведомстве отметили, что меры касаются только трех участков. На них проводились земельные работы и рылись котлованы. На другие участки запрет не распространяется.
Напомним, о стройке в лесопарке стало известно еще в марте. По данным ЕАН, работы проводятся компанией, развивающей термальные комплексы. По словам самих владельцев, они занимаются благоустройством принадлежащего им участка.