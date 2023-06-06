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Пять авто сгорели в пожаре в шиномонтажной мастерской на ГГМ в Нижнем Тагиле

6 июня 2023, 09:14
Фото: Отдел надзорной деятельности
В результате пожара в шиномонтажной мастерской вечером 5 июня сгорели пять автомобилей. Инцидент произошел на улице Тагилстроевской в Нижнем Тагиле.

Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Также сгорели и два гаражных бокса, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Кроме того, огонь повредил наружную отделку магазина, расположенного рядом.

В ликвидации огня участвовали 4 спецавтомобиля и 14 человек личного состава. Окончательно тушение и пролив конструкций были завершены к 22 часам.

В результате случившегося никто не пострадал. Ущерб, а также причины пожара выясняются.

Шиномонтажные боксы рядом с цветочным магазином горели в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Пожар#Шиномонтаж#Автомобили#Ущерб#Происшествия#Нижний Тагил
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