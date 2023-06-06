Пять авто сгорели в пожаре в шиномонтажной мастерской на ГГМ в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. Также сгорели и два гаражных бокса, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области. Кроме того, огонь повредил наружную отделку магазина, расположенного рядом.
В ликвидации огня участвовали 4 спецавтомобиля и 14 человек личного состава. Окончательно тушение и пролив конструкций были завершены к 22 часам.
В результате случившегося никто не пострадал. Ущерб, а также причины пожара выясняются.