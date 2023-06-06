Пять остановочных павильонов установят на вокзале в Нижнем Тагиле

Добавим, новые остановочные комплексы появились в Нижнем Тагиле осенью 2022 года. При их изготовлении используются бронированные стекла «триплекс», а корпус покрашен краской золотистого цвета. Некоторые павильоны уже подверглись атаке вандалов, личность которых иногда установить не удается. ЦОДД следит за состоянием объектов и проводит ремонт, когда он требуется.