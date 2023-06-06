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Пять остановочных павильонов установят на вокзале в Нижнем Тагиле

6 июня 2023, 11:01
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле 6 июня начался монтаж остановочных павильонов на площади остановок общественного транспорта между вокзалом и автовокзалом. Всего планируется установить пять таких объектов.

Монтажом остановок общественного транспорта занимается Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила. Всего планируется установить пять объектов. Первым делом оборудуют те, которые находятся на стороне маршрутов на Вагонку — там будет три остановки.

После запланированного благоустройства территории автовокзала у паровоза установят еще две. Работы должны закончиться к 23 июня, рассказал редакции TagilCity.ru директор учреждения Вячеслав Масальский.

Под павильон у опорного пункта полиции и у подпорной стены (у паровоза) дополнительно необходимо благоустройство площадок. Управление городским хозяйством выдало задание для строительной организации. После благоустройства мы поставим оставшиеся 2, — сообщил редакции Вячеслав Масальский.

Добавим, новые остановочные комплексы появились в Нижнем Тагиле осенью 2022 года. При их изготовлении используются бронированные стекла «триплекс», а корпус покрашен краской золотистого цвета. Некоторые павильоны уже подверглись атаке вандалов, личность которых иногда установить не удается. ЦОДД следит за состоянием объектов и проводит ремонт, когда он требуется.

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