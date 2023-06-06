Пять остановочных павильонов установят на вокзале в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Монтажом остановок общественного транспорта занимается Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила. Всего планируется установить пять объектов. Первым делом оборудуют те, которые находятся на стороне маршрутов на Вагонку — там будет три остановки.
После запланированного благоустройства территории автовокзала у паровоза установят еще две. Работы должны закончиться к 23 июня, рассказал редакции TagilCity.ru директор учреждения Вячеслав Масальский.
Под павильон у опорного пункта полиции и у подпорной стены (у паровоза) дополнительно необходимо благоустройство площадок. Управление городским хозяйством выдало задание для строительной организации. После благоустройства мы поставим оставшиеся 2, — сообщил редакции Вячеслав Масальский.
Добавим, новые остановочные комплексы появились в Нижнем Тагиле осенью 2022 года. При их изготовлении используются бронированные стекла «триплекс», а корпус покрашен краской золотистого цвета. Некоторые павильоны уже подверглись атаке вандалов, личность которых иногда установить не удается. ЦОДД следит за состоянием объектов и проводит ремонт, когда он требуется.