Семья погибшей учительницы в ДТП с инкассаторским авто в Тагиле получила миллион

Posted 6 июня 2023, 06:16
Published 6 июня 2023, 06:16
Modified 29 ноября 2024, 18:34
Updated 29 ноября 2024, 18:34
Выплаты семье были произведены компанией, но она решила взыскать расходы с водителя. Она обратилась с иском в суд.
Редакция TaglCity.ru выяснил, что в ходе разбирательств водитель попросил учесть его материальное положение. Он отметил, что нигде не работает, стоит на учете в Центре занятости. Кроме того, у него имеются жена и ребенок-инвалид. Также судом установлено наличие хронических заболеваний у мужчины.
В результате в феврале 2023 года суд постановил взыскать с водителя 371,5 тысячи рублей. Компания, в которой работал виновник аварии, с этим не согласилась и обжаловала решение в Свердловском областном суде. Однако он его оставил без изменения.
Напомним, молодая жительница Нижнего Тагила Эльнара Мамедова погибла в результате ДТП с инкассаторским автомобилем. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбила машина. Погибшая работала в школе №9. У женщины не было супруга и детей. Она проживала с мамой.