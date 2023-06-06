Семья погибшей учительницы в ДТП с инкассаторским авто в Тагиле получила миллион

Редакция TaglCity.ru выяснил, что в ходе разбирательств водитель попросил учесть его материальное положение. Он отметил, что нигде не работает, стоит на учете в Центре занятости. Кроме того, у него имеются жена и ребенок-инвалид. Также судом установлено наличие хронических заболеваний у мужчины.