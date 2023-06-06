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Семья погибшей учительницы в ДТП с инкассаторским авто в Тагиле получила миллион

6 июня 2023, 06:16
Фото: 1MI
Инкассаторская фирма выплатила один миллион рублей матери погибшей Эльнары Мамедовой в ДТП с инкассаторским авто в Нижнем Тагиле. При этом с водителя, который стал виновником аварии, суд взыскал только 371,5 тысячи рублей.

Выплаты семье были произведены компанией, но она решила взыскать расходы с водителя. Она обратилась с иском в суд.

Однако в ходе разбирательств водитель попросил учесть его материальное положение. Он отметил, что нигде не работает, стоит на учете в Центре занятости. Кроме того, у него имеются жена и ребенок-инвалид. Также судом установлено наличие хронических заболеваний у мужчины.

Фото: школа №9

В результате в феврале 2023 года суд постановил взыскать с водителя 371,5 тысячи рублей. Компания, в которой работал виновник аварии, с этим не согласилась и обжаловала решение в Свердловском областном суде. Однако он его оставил без изменения.

Напомним, молодая жительница Нижнего Тагила Эльнара Мамедова погибла в результате ДТП с инкассаторским автомобилем. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, когда ее сбила машина. Погибшая работала в школе №9. У женщины не было супруга и детей. Она проживала с мамой.

Учительница погибла в Тагиле после ДТП с инкассаторским авто на пешеходном переходе
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