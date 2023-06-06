Школа из Тагила вошла в топ-100 учреждений турнира «Лига Знаний: школы и колледжи»

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Это школа №32. О достижении представители учреждения рассказали в соцсетях.
Отмечается, что данный рейтинг престижный. Он рассчитывался как отношение суммы баллов, которую набрали ученики, к числу зарегистрированных участников.
Мы выражаем особенную благодарность ребятам, которые зарегистрировались в проекте и прошли отборочные игры! Благодаря вам мы попали в этот рейтинг и скоро получим награду от организаторов, — сказали учителя.
Добавим, что рейтинг топ-500 лучших образовательных учреждений составлялся по результатам индивидуального этапа совместного проекта Российского общества «Знание» и Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» «Лига Знаний: школы и колледжи».
Школы-победители получат памятные награды от организаторов, а также учебники по семи предметам на выбор в электронном виде.