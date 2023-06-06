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Школа из Тагила вошла в топ-100 учреждений турнира «Лига Знаний: школы и колледжи»

6 июня 2023, 12:41
Фото: 1MI

Единственная школа из Тагила попала во всероссийский рейтинг престижного турнира

Учебное учреждение из Нижнего Тагила стало единственным, вошедшим в престижный всероссийский рейтинг «Лига Знаний: школы и колледжи».

Это школа №32. О достижении представители учреждения рассказали в соцсетях.

Отмечается, что данный рейтинг престижный. Он рассчитывался как отношение суммы баллов, которую набрали ученики, к числу зарегистрированных участников.

Мы выражаем особенную благодарность ребятам, которые зарегистрировались в проекте и прошли отборочные игры! Благодаря вам мы попали в этот рейтинг и скоро получим награду от организаторов, — сказали учителя.

Добавим, что рейтинг топ-500 лучших образовательных учреждений составлялся по результатам индивидуального этапа совместного проекта Российского общества «Знание» и Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» «Лига Знаний: школы и колледжи».

Школы-победители получат памятные награды от организаторов, а также учебники по семи предметам на выбор в электронном виде.

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