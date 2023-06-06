Сотня литров суррогатного алкоголя найдена в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:50
Updated Сегодня, 16:50
Всего было проверено три торговых точек в городе. Некачественная алкогольная продукция была обнаружена в магазине на улице Расточная. У товара также не имелось необходимых документов, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Алкоголь был отправлен на экспертизу. В ведомстве также отметили, что подобные проверки по выявлению незаконного оборота спиртных напитков будут продолжаться.
Напомним, в Свердловской области не было зафиксировано ни одного случая отравления поддельным сидром. Проверка по факту некачественного напитка проводилась в связи с массовым отравлением в Ульяновской области.