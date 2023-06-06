tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:50

Updated Сегодня, 16:50

Изображение материала

Сотня литров суррогатного алкоголя найдена в Екатеринбурге

6 июня 2023, 16:50
Фото: 1MI
В результате проверки в Екатеринбурге было выявлено 100 литров некачественного алкоголя, выпущенного в продажу с несоблюдениями правил торговли. Рейды проводились 6 июня 2023 года.

Всего было проверено три торговых точек в городе. Некачественная алкогольная продукция была обнаружена в магазине на улице Расточная. У товара также не имелось необходимых документов, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Алкоголь был отправлен на экспертизу. В ведомстве также отметили, что подобные проверки по выявлению незаконного оборота спиртных напитков будут продолжаться.

Напомним, в Свердловской области не было зафиксировано ни одного случая отравления поддельным сидром. Проверка по факту некачественного напитка проводилась в связи с массовым отравлением в Ульяновской области.

В Свердловской области не нашли суррогатный сидр
Узнать подробнее
Читайте также:
В Ульяновской области из-за суррогатного сидра скончались 8 человекДесятки погибших: что известно о массовом отравлении сидром в регионах РоссииСуд закрыл японский ресторан в Тавде после отравления посетителей роллами
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Проверка#Полиция#Рейды#МВД#Алкоголь#Некачественные товары#Подделка#Здоровье
Подпишитесь
«Целый день на солнцепеке»: пенсионеры Нижнего Тагила ждали пенсию больше 4 часов
Вчера, 15:32
Итоги недели в Нижнем Тагиле: фенол на 1 июня, управляшки-нарушители и грязные реки
Вчера, 08:16
Семья погибшей учительницы в ДТП с инкассаторским авто в Тагиле получила миллион
Сегодня, 06:16
Две сестры отсудили 200 тысяч за смерть отца у Демидовской больницы Нижнего Тагила
Сегодня, 10:13
Житель Нижнего Тагила заплатит 150 тысяч рублей знакомой за простреленную щеку
Сегодня, 07:31
Спецназовец из Нижнего Тагила лишился руки на спецоперации
Сегодня, 05:36