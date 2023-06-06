Стала известна дата прощания с погибшим на СВО жителем Артемовского ГО

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Прощание с Семеном Лазаревым проходит сегодня, 6 июня, в ДК «Угольщиков» по адресу: поселок Буланаш, ул. Грибоедова, 1 с 11.00 до 12.00. Об этом сообщили в местной администрации.
Также в мэрии выразили свои глубочайшие соболезнования родственникам погибшего.
Отметим, что ранее сообщалось о 14 уральцах, которые числятся без вести пропавшими в зоне СВО. Парламентарий Максим Иванов отметил, что шансов найти их немного, но они есть, ведь недавно два свердловчанина были найдены в плену.