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Published Сегодня, 07:19

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Стала известна дата прощания с погибшим на СВО жителем Артемовского ГО

6 июня 2023, 07:19
Фото: Администрация артемовского ГО
Житель Артемовского городского округа погиб в ходе проведения специальной операции.

Прощание с Семеном Лазаревым проходит сегодня, 6 июня, в ДК «Угольщиков» по адресу: поселок Буланаш, ул. Грибоедова, 1 с 11.00 до 12.00. Об этом сообщили в местной администрации.

Также в мэрии выразили свои глубочайшие соболезнования родственникам погибшего.

Отметим, что ранее сообщалось о 14 уральцах, которые числятся без вести пропавшими в зоне СВО. Парламентарий Максим Иванов отметил, что шансов найти их немного, но они есть, ведь недавно два свердловчанина были найдены в плену.

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#СВО#Погиб#Артемовский ГО#Похороны#Происшествия#Операция на Украине#Свердловская область#Елена Озерова
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