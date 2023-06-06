Суд закрыл японский ресторан в Тавде после отравления посетителей роллами

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Срок закрытия действует с 29 мая 2023 года, рассказали в пресс-службе районного суда Тавды.
Хозяйка общепита признана виновной в несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм в организации питания посетителей, а также в нарушении требований во время приготовления еды и напитков и их хранения и реализации.
Напомним, 25 мая 2023 года несколько свердловчан, посетивших ресторан, оказались в больнице с кишечной инфекцией. Позднее оказалось, что 24 человека в ресторане «Хотей» заразились сальмонеллезом.