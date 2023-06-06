tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:38

Updated Сегодня, 03:38

Изображение материала

Суд закрыл японский ресторан в Тавде после отравления посетителей роллами

6 июня 2023, 03:38
Фото: 1MI
Деятельность ресторана японской кухни «Хотей» в Тавде приостановлена на 60 дней после того, как 24 посетителя заразились сальмонеллезом после употребления роллов.

Срок закрытия действует с 29 мая 2023 года, рассказали в пресс-службе районного суда Тавды.

Хозяйка общепита признана виновной в несоблюдении санитарно-эпидемиологических норм в организации питания посетителей, а также в нарушении требований во время приготовления еды и напитков и их хранения и реализации.

Напомним, 25 мая 2023 года несколько свердловчан, посетивших ресторан, оказались в больнице с кишечной инфекцией. Позднее оказалось, что 24 человека в ресторане «Хотей» заразились сальмонеллезом.

В 5 раз выросло число заболевших сальмонеллезом после посещения ресторана в Тавде
Узнать подробнее
Читайте также:
Кишечная инфекция обнаружена у посетителей ресторана японской кухни «Хотей» в ТавдеЖитель Екатеринбурга попал в больницу после обеда в ТЦ «Гринвич»13 человек заразились опасной болезнью от роллов в Екатеринбурге
#Елизавета Зиборова#Инцидент#Отравление#Заражение#Сальмонеллез#Ресторан#Нарушение#Административная ответственность#Суд#Санитарные нормы#Происшествия#Свердловская область#Тавда
Подпишитесь
«Целый день на солнцепеке»: пенсионеры Нижнего Тагила ждали пенсию больше 4 часов
Вчера, 15:32
1 июня заводы Нижнего Тагила поздравили детей концентрацией фенола
Вчера, 06:59
Итоги недели в Нижнем Тагиле: фенол на 1 июня, управляшки-нарушители и грязные реки
Вчера, 08:16
TagilCity. ru вновь стал самым цитируемым в соцсетях среди СМИ Нижнего Тагила
Вчера, 13:32
«Они сами начали!» — новые детали в истории с поножовщиной в баре в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:58
Шиномонтажные боксы рядом с цветочным магазином горели в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:58