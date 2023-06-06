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Posted Сегодня, 10:21

Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Трихолог Егорова рассказала, какие серьезные болезни могут вызывать выпадение волос

6 июня 2023, 10:21
Дерматолог Татьяна Егорова сообщила, что выпадение волос связано с анемией, гиперандрогенемией и стрессом.

В разговоре с Pravda.Ru врач порекомендовала обращаться к специалисту, если возникла проблема выпадения волос.

«Даже при нормальных анализах волосы могут продолжать выпадать. Сильный стресс приводит к повышенной выработке адреналина и кортизола, которые могут негативно влиять на волосяные фолликулы», — объясняет эксперт.

Татьяна Егорова подчеркивает, что людям, страдающим от выпадения волос, следует включать в свой рацион красное мясо, гречку и гранатовый сок. Эти продукты богаты витаминами и железом, что положительно сказывается на здоровье волос.

«Рацион должен быть сбалансированным. Вегетарианцы также могут столкнуться с проблемой выпадения волос. Если волосы выпадают, рекомендуется сдать общий анализ крови», — заключает Егорова.

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