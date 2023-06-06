Трихолог Егорова рассказала, какие серьезные болезни могут вызывать выпадение волос

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В разговоре с Pravda.Ru врач порекомендовала обращаться к специалисту, если возникла проблема выпадения волос.
«Даже при нормальных анализах волосы могут продолжать выпадать. Сильный стресс приводит к повышенной выработке адреналина и кортизола, которые могут негативно влиять на волосяные фолликулы», — объясняет эксперт.
Татьяна Егорова подчеркивает, что людям, страдающим от выпадения волос, следует включать в свой рацион красное мясо, гречку и гранатовый сок. Эти продукты богаты витаминами и железом, что положительно сказывается на здоровье волос.
«Рацион должен быть сбалансированным. Вегетарианцы также могут столкнуться с проблемой выпадения волос. Если волосы выпадают, рекомендуется сдать общий анализ крови», — заключает Егорова.