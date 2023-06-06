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Трое срочников из Свердловской области погибли во время учебной подготовки

6 июня 2023, 14:34
Фото: 1MI
Погибли трое солдат-срочников из Свердловской области, проходившие военную подготовку в Белгородской области.

О смерти свердловчан сообщила омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, в автобус, в котором ехали военнослужащие, попал управляемый снаряд. Трое из них погибли, семеро оказались ранеными. Двое из пострадавших сейчас в тяжелом состоянии.

Все солдаты, проходившие срочную службу, служили в железнодорожном подразделении Екатеринбурга. Один из них был из Краснотурьинска. Мерзлякова рассказала, что обратилась к замминистра обороны Валерию Герасимову с просьбой перевести всех военных из Белгородской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проводить погибших срочников в последний путь с почестями.

Напомним, в мае 2022 года на СВО погиб 23-летний житель Серова. Его похороны состоялись 3 июня 2023 года в полдень.

На СВО погиб 23-летний лейтенант из Серова
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#Свердловская область#Смерть#Срочники#Погибшие#Военная служба#Происшествия#Операция на Украине#Краснотурьинск#Елизавета Зиборова
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