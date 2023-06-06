Трое срочников из Свердловской области погибли во время учебной подготовки

Все солдаты, проходившие срочную службу, служили в железнодорожном подразделении Екатеринбурга. Один из них был из Краснотурьинска. Мерзлякова рассказала, что обратилась к замминистра обороны Валерию Герасимову с просьбой перевести всех военных из Белгородской области.