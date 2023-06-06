Трое срочников из Свердловской области погибли во время учебной подготовки

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
О смерти свердловчан сообщила омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, в автобус, в котором ехали военнослужащие, попал управляемый снаряд. Трое из них погибли, семеро оказались ранеными. Двое из пострадавших сейчас в тяжелом состоянии.
Все солдаты, проходившие срочную службу, служили в железнодорожном подразделении Екатеринбурга. Один из них был из Краснотурьинска. Мерзлякова рассказала, что обратилась к замминистра обороны Валерию Герасимову с просьбой перевести всех военных из Белгородской области.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проводить погибших срочников в последний путь с почестями.
Напомним, в мае 2022 года на СВО погиб 23-летний житель Серова. Его похороны состоялись 3 июня 2023 года в полдень.