В Екатеринбурге массово гибнет рыба

На данный момент неизвестно, кто именно сбрасывает их в водоемы. Портал Е1 пишет, что в реке Исеть, недалеко от ЖК «Просторы», особенно много мертвой рыбы. Их останки склевали сородичи, некоторую часть унесло течением.