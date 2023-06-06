В Екатеринбурге массово гибнет рыба

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
На данный момент неизвестно, кто именно сбрасывает их в водоемы. Портал Е1 пишет, что в реке Исеть, недалеко от ЖК «Просторы», особенно много мертвой рыбы. Их останки склевали сородичи, некоторую часть унесло течением.
Прошлым летом берега Исети уже покрывались мертвой рыбой. Среди них заметили больших лещей, карасей и другие виды. Жители переживали, что рыбу могли отравить. После инцидента на месте стоял неприятный запах.