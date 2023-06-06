В Нижнем Тагиле работы по благоустройству двора на ГГМ выполнены на 30%

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Капитальный ремонт дворовой территории на Гальянке по адресу Дружинина, 39 проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Можно сказать, что работы выполнены уже на 1/3. У дома выстроены тротуары и снят грунт. Раньше детская площадка и дорога были на одном уровне, теперь игровая зона будет располагаться выше проездов. Это делается для того, чтобы сделать водоотведение с улицы Тагилстроевской. Вся вода поступает с этой улицы к нам в квартал и уходит на Дружинина. Постоянно у 3 и 4 подъездов были лужи — проблема будет решена. Тротуар будет располагаться вокруг всего дома, потому что мы учли потребности жильцов и других людей, которые не живут в нашем доме. Очень много людей водит в садик детей по тротуару, который идет за этим домом. Эту зону мы тоже сделали, — рассказала директор управляющей компании Ольга Иванкова.
На пространстве возле девятиэтажного дома обустроят зону отдыха, разместят баскетбольную площадку с резиновым покрытием и детскую игровую конструкцию «Самолет». Возле подъездов установят лавочки и урны, расширят проезды и пешеходные дорожки.
Одна из проблем — дефицит парковок — будет решена. Для этого решили отремонтировать и заасфальтировать не только имеющиеся площадки, но и свободный участок за домом. Всего на парковке будет обустроено 169 машиномест.
В проверкой хода реконструкции двора приехал и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
В этом году мы продолжаем участие в федеральной программе по развитие комфортной городской среды. Отрадно, что в этом году у вас заявились 2 территории: Вагонка и Гальянка. Такие 2 большие дворовые территории, даже не могу назвать дворами. Это на самом деле большие площади, которые будут благоустроены по национальному проекту федеральной программы. Работы ведутся в соответствии с графиком. Погодные условия в этом году благоприятствуют. Не сомневаюсь, что работы закончим в срок. Дальше будем участвовать уже в открытии двора, — подытожил градоначальник.