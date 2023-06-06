В РЭО анонсировали строительство объекта по переработке ТКО в Петербурге

Как сообщает издание newia.ru, между Российским экологическим оператором и Невским экологическим оператором подписан соответствующий договор. По словам главы РЭО Дениса Буцаева, строительство КПО будет проходить в два этапа — первый уже завершился. Окончено строительство объекта по обработке мощностью двести тысяч тонн в год и по утилизации — 38,7 тысячи тонн. Российский экологический оператор инвестирует в него 881,2 млн рублей. На втором этапе построят сортировочную линию мощностью четыреста тысяч тонн, а также объект по утилизации мощностью 78,12 тысячи тонн. На этом этапе компания инвестирует в объекты 3,545 миллиарда рублей.