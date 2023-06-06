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В РЭО анонсировали строительство объекта по переработке ТКО в Петербурге

6 июня 2023, 10:09
Фото: 1MI
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» вложит в строительство комплексного объекта по обращению с ТКО «Волхонка» в Санкт-Петербурге 4,4 миллиарда рублей.

Как сообщает издание newia.ru, между Российским экологическим оператором и Невским экологическим оператором подписан соответствующий договор. По словам главы РЭО Дениса Буцаева, строительство КПО будет проходить в два этапа — первый уже завершился. Окончено строительство объекта по обработке мощностью двести тысяч тонн в год и по утилизации — 38,7 тысячи тонн. Российский экологический оператор инвестирует в него 881,2 млн рублей. На втором этапе построят сортировочную линию мощностью четыреста тысяч тонн, а также объект по утилизации мощностью 78,12 тысячи тонн. На этом этапе компания инвестирует в объекты 3,545 миллиарда рублей.

Буцаев отметил, что строительство комплексного объекта по обращению с отходами поможет приблизить Петербург к показателям по 100%-ной обработке ТКО и снижению вдвое объема ТКО, отправляемых на полигоны.

Заместитель директора по инвестиционному развитию Российского экологического оператора Сергей Королев рассказал, что для финансирования строительства КПО компания разместит целевые облигационные выпуски на сумму 4,4 миллиарда рублей. Ставка купонной доходности — ключевая ставка Банка России плюс премия в размере 3 процентов.

Формирование в Российской Федерации комплексной системы по обращению с отходами является главной задачей Российского экологического оператора. В соответствии с нацпроектом «Экология», это необходимо для снижения экологической нагрузки на население и сокращения объема захораниваемых на полигонах отходов. К 2030 году сортировка отходов должна составлять 100 процентов, а объем захораниваемых на полигонах ТКО должен снизиться в два раза. Добиться таких показателей можно только путем построения экономики замкнутого цикла.

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