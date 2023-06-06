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В Свердловской области не нашли суррогатный сидр

6 июня 2023, 05:13
Фото: 1MI
В Свердловской области не зафиксировали случаи отравления суррогатным сидром. Управление Роспотребнадзора по региону просит население не покупать напитки в сомнительных местах.

Накануне, 5 июня, в Ульяновской области произошло массовое отравление «Мистером сидром». Он продавался на розлив, а производился в Самарской области.

Число пострадавших от сидра в Ульяновской области достигло 35 человек. На данный момент известно как минимум о 18 погибших по всему Поволжью. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Ульяновской области из магазинов увезли 193 кеги с суррогатом. В соседних регионах идут проверки торговых точек. В Свердловской области опасная продукция не найдена, пишет «КП-Екатеринбург».

Местные активисты считают, что такого же напитка в магазинах не обнаружить. Аналогичные товары производятся незаконно, а потому общественники займутся самостоятельно проверками.

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#Марина Шорина#Отравление#Суррогат#Алкоголь#Роспотребнадзор#Свердловская область
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