Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
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Updated Сегодня, 05:15
Накануне, 5 июня, в Ульяновской области произошло массовое отравление «Мистером сидром». Он продавался на розлив, а производился в Самарской области.
Число пострадавших от сидра в Ульяновской области достигло 35 человек. На данный момент известно как минимум о 18 погибших по всему Поволжью. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Ульяновской области из магазинов увезли 193 кеги с суррогатом. В соседних регионах идут проверки торговых точек. В Свердловской области опасная продукция не найдена, пишет «КП-Екатеринбург».
Местные активисты считают, что такого же напитка в магазинах не обнаружить. Аналогичные товары производятся незаконно, а потому общественники займутся самостоятельно проверками.