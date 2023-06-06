В Свердловской области разыскивают худощавую пенсионерку

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Пропавшую зовут Нина Ермакова (Савиных), сообщают волонтеры поискового отряда «Прорыв».
Рост женщины составляет 164 см. У нее карие глаза седые короткие волосы.
На момент пропажи на ней был надет голубой халат, розовые шлепанцы и коричневая толстовка. Отмечается, что пенсионерке требуется помощь медиков.
Всех, кто видел пропавшую, просят сообщить по телефонам +79521303370 Надежда или (834377) 2-10-59. Также необходима помощь в распространении информации о ее пропаже.