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В Свердловской области разыскивают худощавую пенсионерку

6 июня 2023, 13:19
Фото: 1MI
Худощавую пенсионерку разыскивают в Свердловской области. Она ушла из дома 6 июня в поселке Верхнее Дуброво Белоярского района и пока не вернулась.

Пропавшую зовут Нина Ермакова (Савиных), сообщают волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Фото: Поисковой отряд "Прорыв"

Рост женщины составляет 164 см. У нее карие глаза седые короткие волосы.
На момент пропажи на ней был надет голубой халат, розовые шлепанцы и коричневая толстовка. Отмечается, что пенсионерке требуется помощь медиков.

Всех, кто видел пропавшую, просят сообщить по телефонам +79521303370 Надежда или (834377) 2-10-59. Также необходима помощь в распространении информации о ее пропаже.

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#Свердловская область#Волонтеры#Пенсионерка#Поиски#Женщина#Происшествия#Елена Озерова
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