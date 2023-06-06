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Вандалы изрисовали и испортили конструкции в Парке Победы в Нижнем Тагиле

6 июня 2023, 07:54
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Парке Победы на ГГМ в Нижнем Тагиле злоумышленники разрисовали конструкции в игровой спортивной зоне.

В результате городские власти оперативно закрасили надписи, сообщили в мэрии.

Снимки испорченной конструкции были размещены в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ». Согласно кадрам, вандалы исписали объект надписями, в которых говорится о ненависти к России, русским. Отдельные грубые слова автор посвятил женщинам.

Фото: [ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ

Досталось и бабушкам. Например, злоумышленники написали, что «советские бабушки не были такими». Надписи буквально заполонили все пространство конструкции. Злоумышленников ищет полиция.

Давайте беречь наши парки и скверы. Ведь, согласитесь, жить в красивом, благоустроенном городе гораздо приятнее! — сказали в администрации.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Вандалы#Злоумышленники#Рисунки#Надписи#Парк#Происшествия#Эксклюзив
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