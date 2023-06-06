Вандалы изрисовали и испортили конструкции в Парке Победы в Нижнем Тагиле

Досталось и бабушкам. Например, злоумышленники написали, что «советские бабушки не были такими». Надписи буквально заполонили все пространство конструкции. Злоумышленников ищет полиция.



Давайте беречь наши парки и скверы. Ведь, согласитесь, жить в красивом, благоустроенном городе гораздо приятнее! — сказали в администрации.