Вандалы изрисовали и испортили конструкции в Парке Победы в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В результате городские власти оперативно закрасили надписи, сообщили в мэрии.
Снимки испорченной конструкции были размещены в сообществе «[ТТ] НИЖНИЙ ТАГИЛ». Согласно кадрам, вандалы исписали объект надписями, в которых говорится о ненависти к России, русским. Отдельные грубые слова автор посвятил женщинам.
Досталось и бабушкам. Например, злоумышленники написали, что «советские бабушки не были такими». Надписи буквально заполонили все пространство конструкции. Злоумышленников ищет полиция.
Давайте беречь наши парки и скверы. Ведь, согласитесь, жить в красивом, благоустроенном городе гораздо приятнее! — сказали в администрации.