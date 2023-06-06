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Водитель ехал в трусах. В Екатеринбурге полиция массово останавливает автобусы

6 июня 2023, 07:58
Фото: 1MI

Жители Екатеринбурга пожаловались на массовую остановку автобусов на Уралмаше

Внезапный рейд по проверке автобусов начался на Уралмаше в Екатеринбурге утром 6 июня. Весть трнаспорт ехал из Верхней Пышмы.

Сотрудники ГИБДД тормозили автобусы на перекрестке улиц Космонавтов и Индустрии. Пассажиры, не дожидаясь конца проверки выходили из транспорта и пешком шли на работу.

По словам одного из очевидцев, сидеть и ждать, пока все документы будут оформлены, долго. Люди начли возмущаться, так как иного транспорта нет.

Водители рассказали, что уже найдено много нарушений. Один из них ехал в трусах. Кроме того, в автобусах принимают оплату переводом по номеру телефона, сидячие места организованы с помощью ящиков, сломанных стульев и так далее. Нормы позволяют перевозить 8 человек в салоне стоя, но фактически народа больше, пишет Е1.

В ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что в ближайшие два дня проводится профилактическое мероприятие по борьбе с нелегальными перевозчиками. В результате выявлены три факта перевозки пассажиров транспортом, не являющимся разрешенным. От водителей требуют устранить нарушения. В противном случае госрегистрация их транспорта будет прекращена.

#Автобус#Рейд#ГИБДД#Транспорт#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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