Водитель ехал в трусах. В Екатеринбурге полиция массово останавливает автобусы

Водители рассказали, что уже найдено много нарушений. Один из них ехал в трусах. Кроме того, в автобусах принимают оплату переводом по номеру телефона, сидячие места организованы с помощью ящиков, сломанных стульев и так далее. Нормы позволяют перевозить 8 человек в салоне стоя, но фактически народа больше, пишет Е1.