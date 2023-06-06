Ремонт дороги по Черноисточинскому шоссе в Нижнем Тагиле в рамках БКД идет по плану

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
В Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе началась укладка дорожного покрытия и обустройство тротуаров. На объекте задействовано порядка 10 единиц техники, а также на участке ежедневно трудятся 15 рабочих. Все работы ведутся посменно, в соответствии с графиком.
По проекту БКД мы ремонтируем дороги по улице Тагилстроевская (Ч/ш) и по проспекту Мира. Планируем завершить работы в сентябре. В настоящий момент полным ходом идут работы по устройству дорожной одежды на проездах, обновляем тротуары. По графику все в сроки делаем, на улице Тагилстроевской выполнено порядка 60% работ, по проспекту Мира — 30%, — рассказал Егор Исаков.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев оценил ход работ по ремонту дорог на Гальянке в рамках национального проекта БКАД.
У нас в целом центр Гальянки меняется, меняется в лучшую сторону. Ремонты по программе БКД в этом году значимые и масштабные. Чего стоит только реконструкция дорожного полотна и замена тротуаров по проспекту Мира. Мы сейчас не просто закатываем все в асфальт, не делаем все вокруг серым. Мы все меняем. Используем специальную тротуарную плитку, с другой цветовой гаммой, — прокомментировал ситуацию глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
На все мероприятия по проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Нижнем Тагиле планируют потратить свыше 900 млн рублей. За 5 лет работы над реализацией национального проекта, сумма средств, направляемых на улучшение состояния дорог Нижнего Тагила (большую часть из которых составляют привлеченные в муниципальное образование федеральные деньги), уже превысила отметку в 4 млрд 650 млн рублей.
Напомним, будут обновлены улицы Циолковского, Октябрьской революции, завершен ремонт Исинского тракта. Кроме того, планируются мероприятия, связанные с текущим содержанием дорог, которые не включены в национальный проект.