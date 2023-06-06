Ремонт дороги по Черноисточинскому шоссе в Нижнем Тагиле в рамках БКД идет по плану

На все мероприятия по проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Нижнем Тагиле планируют потратить свыше 900 млн рублей. За 5 лет работы над реализацией национального проекта, сумма средств, направляемых на улучшение состояния дорог Нижнего Тагила (большую часть из которых составляют привлеченные в муниципальное образование федеральные деньги), уже превысила отметку в 4 млрд 650 млн рублей.