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Ремонт дороги по Черноисточинскому шоссе в Нижнем Тагиле в рамках БКД идет по плану

6 июня 2023, 15:39
Фото: tagilcity.ru
Капитальный ремонт улиц Нижнего Тагила в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» по Черноисточинскому шоссе идет в соответствии с графиком, сообщил главный инженер ООО «УБТ-Сервис» Егор Исаков.

В Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе началась укладка дорожного покрытия и обустройство тротуаров. На объекте задействовано порядка 10 единиц техники, а также на участке ежедневно трудятся 15 рабочих. Все работы ведутся посменно, в соответствии с графиком.

По проекту БКД мы ремонтируем дороги по улице Тагилстроевская (Ч/ш) и по проспекту Мира. Планируем завершить работы в сентябре. В настоящий момент полным ходом идут работы по устройству дорожной одежды на проездах, обновляем тротуары. По графику все в сроки делаем, на улице Тагилстроевской выполнено порядка 60% работ, по проспекту Мира — 30%, — рассказал Егор Исаков.
Фото: tagilcity.ru

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев оценил ход работ по ремонту дорог на Гальянке в рамках национального проекта БКАД.

У нас в целом центр Гальянки меняется, меняется в лучшую сторону. Ремонты по программе БКД в этом году значимые и масштабные. Чего стоит только реконструкция дорожного полотна и замена тротуаров по проспекту Мира. Мы сейчас не просто закатываем все в асфальт, не делаем все вокруг серым. Мы все меняем. Используем специальную тротуарную плитку, с другой цветовой гаммой, — прокомментировал ситуацию глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Фото: tagilcity.ru

На все мероприятия по проекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Нижнем Тагиле планируют потратить свыше 900 млн рублей. За 5 лет работы над реализацией национального проекта, сумма средств, направляемых на улучшение состояния дорог Нижнего Тагила (большую часть из которых составляют привлеченные в муниципальное образование федеральные деньги), уже превысила отметку в 4 млрд 650 млн рублей.

Напомним, будут обновлены улицы Циолковского, Октябрьской революции, завершен ремонт Исинского тракта. Кроме того, планируются мероприятия, связанные с текущим содержанием дорог, которые не включены в национальный проект.

В Нижнем Тагиле стартовали работы на объектах по нацпроекту БКД
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#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Ремонт дорог#Нацпроект БКАД#Ггм#Администрация Нижнего Тагила#Владислав Пинаев#Транспорт
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