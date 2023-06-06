Юные спортсмены из Нижнего Тагила получили награды в областных соревнованиях

Отличились дзюдоисты СШОР «Уралец». Победили Нюкалов Алексей, Нюкалов Юрий, Лебединская Елизавета, Черных Ариадна. Серебро взяли Ленко Василий, Кулябин Матвей, Зыков Ратибор, а бронзу — Гаев Андрей.



Также призерами в двух видах спорта стали ученики спортшколы №2. Среди спортсменов отделения дзюдо здесь пять медалистов, а у самбисток три медали. Готовила спортсменов тренер Петрова Ксения.



Отличились и самбисты спортивной школы «Тагилстрой». Первое место завоевала Гурьевских Анастасия, а третье место — Тронина Дарья, Марченко Эллеонора.