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Юные спортсмены из Нижнего Тагила получили награды в областных соревнованиях

6 июня 2023, 13:52
Фото: Департамент физкультуры и спорта Свердловской области
Спортсменам из Нижнего Тагила вручили награды в новом Дворце дзюдо в Екатеринбурге. Это призы за победу в соревнованиях, состоявшихся 3 июня.

На первом турнире во Дворце сражались 360 дзюдоистов и 150 самбистов региона. Всем ребятам до 13 лет, сообщает департамент физкультуры и спорта Свердловской области.

Фото: Департамент физкультуры и спорта Свердловской области

Отличились дзюдоисты СШОР «Уралец». Победили Нюкалов Алексей, Нюкалов Юрий, Лебединская Елизавета, Черных Ариадна. Серебро взяли Ленко Василий, Кулябин Матвей, Зыков Ратибор, а бронзу — Гаев Андрей.

Также призерами в двух видах спорта стали ученики спортшколы №2. Среди спортсменов отделения дзюдо здесь пять медалистов, а у самбисток три медали. Готовила спортсменов тренер Петрова Ксения.

Отличились и самбисты спортивной школы «Тагилстрой». Первое место завоевала Гурьевских Анастасия, а третье место — Тронина Дарья, Марченко Эллеонора.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Спорт#Самбо#Дзюдо#Награды
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