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Житель Екатеринбурга украл 30 миллионов у бизнесменов. Он действовал по новой схеме

6 июня 2023, 08:53
Фото: 1MI

Житель Екатеринбурга украл 30 миллионов у бизнесменов

Житель Екатеринбурга был пойман в Краснодарском крае. Он зарабатывал на новой схеме мошенничества.

37-летний мужчина получил наводку от заключенного из Белгородской области. Последний связался с екатеринбуржцем в апреле 2022 года и предложил заработать.

Мужчины приобрели поддельные паспорта на имена бизнесменов и перевыпустили на них сим-карты. Это позволило мужчинам получить доступы к телефонам жертв и их мобильным банкам. Они перевели себе таким образом 30 миллионов рублей.

В июле 2022 года в мобильном банке последней жертвы имелся доступ к личному счету и счету фирмы, которую ранее мужчина возглавлял. В результате были похищены не только деньги бизнесмена, но и фирмы, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Пострадали два бизнесмена из Москвы и Канска. Часть средств им возмещена. А в отношении мужчин возбуждено уголовное дело за кражу.

#Ирина Кирилова#Кража#Деньги#Бизнес#Криминал#Екатеринбург
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