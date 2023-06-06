Житель Екатеринбурга украл 30 миллионов у бизнесменов. Он действовал по новой схеме

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
37-летний мужчина получил наводку от заключенного из Белгородской области. Последний связался с екатеринбуржцем в апреле 2022 года и предложил заработать.
Мужчины приобрели поддельные паспорта на имена бизнесменов и перевыпустили на них сим-карты. Это позволило мужчинам получить доступы к телефонам жертв и их мобильным банкам. Они перевели себе таким образом 30 миллионов рублей.
В июле 2022 года в мобильном банке последней жертвы имелся доступ к личному счету и счету фирмы, которую ранее мужчина возглавлял. В результате были похищены не только деньги бизнесмена, но и фирмы, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.
Пострадали два бизнесмена из Москвы и Канска. Часть средств им возмещена. А в отношении мужчин возбуждено уголовное дело за кражу.