Житель Екатеринбурга украл 30 миллионов у бизнесменов. Он действовал по новой схеме

В июле 2022 года в мобильном банке последней жертвы имелся доступ к личному счету и счету фирмы, которую ранее мужчина возглавлял. В результате были похищены не только деньги бизнесмена, но и фирмы, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.