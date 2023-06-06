Житель Нижнего Тагила заплатит 150 тысяч рублей знакомой за простреленную щеку

Пуля в результате попала в левую щеку и застряла внутри. Молодые люди сразу повезли знакомую в больницу. Девушка провела в стационаре две недели. За это время были проведены две операции. Врачи пытались извлечь пулю, но не смогли этого сделать. Причиной стало то, что мог быть задет лицевой нерв. Инцидент случился еще в июне 2022 года. Пуля до сих пор не извлечена.