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Житель Нижнего Тагила заплатит 150 тысяч рублей знакомой за простреленную щеку

6 июня 2023, 07:31
Фото: 1MI

Житель Нижнего Тагила прострелил щеку знакомой во время отдыха на пляже

Житель Нижнего Тагила Иван прострелил щеку своей знакомой Дарье во время отдыха на Леневском водохранилище. Пуля остается в лице женщины. Уголовного дела удалось избежать, но суд обязал мужчину выплатить 150 тысяч рублей пострадавшей.

Как выяснила редакция TagilCity.ru, компания отдыхала на берегу Леневского водохранилища. У одного из мужчин при себе была пневматическая винтовка. Он предложил пострелять по бутылке с водой. Все его поддержали. Когда очередь дошла до Ивана, владелец винтовки перезарядил ее и передал обратно.

Сам Иван считал, что винтовка была на предохранителе. Он объяснил, что отвлекся, когда перед ним оказалась Дарья и произошел выстрел. Сама девушка также признает, что выстрел был случайным.

Пуля в результате попала в левую щеку и застряла внутри. Молодые люди сразу повезли знакомую в больницу. Девушка провела в стационаре две недели. За это время были проведены две операции. Врачи пытались извлечь пулю, но не смогли этого сделать. Причиной стало то, что мог быть задет лицевой нерв. Инцидент случился еще в июне 2022 года. Пуля до сих пор не извлечена.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что Дарье причинен легкий вред здоровью. В возбуждении уголовного дела было отказано, так как Иван не имел умысла причинять вред своей знакомой.

Однако девушка решила обратиться в суд и взыскать с молодого человека компенсацию. Она считает, что ей были причинены нравственные страдания, у нее испорчена внешность, а также она испытала переживания за свои жизнь и здоровье. В настоящее время пуля остается не извлеченной, а потому, по словам женщины, имеется риск для здоровья.

Районный суд Нижнего Тагила встал на сторону девушки и постановил выплатить 150 тысяч рублей компенсации. Сам Иван с таким решением не согласился и пытался его обжаловать. Но его апелляция осталась без удовлетворения.

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