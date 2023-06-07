10 спортсменов из Нижнего Тагила стали кандидатами в Сборные РФ по зимнему спорту

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
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Updated Сегодня, 03:34
Утвержденные списки кандидатов, которые представила федерация по зимним видам спорта, подписал замминистра спорта Алексей Морозов, пишет «Тагильский рабочий».
Больше всего кандидатов по прыжкам на лыжах с трамплина. Участниками основного состава стали Илья Маньков, Кристина Прокопьева, Михаил Пуртов и Дмитрий Зыков, в резерве Вадим Шишкин.
Среди юниоров в основе находится Ксения Пискунова, а в резерве — Антон Бушуев. Также в резерв был включен двоеборец Максим Кипин.
В основной состав юниорской сборной РФ по фристайлу вошла София Промышленникова, а в резервный список был включен Никита Котов.
Напомним, 3 июня 2023 года в Екатеринбурге состоялось награждение спортсменов из Нижнего Тагила за соревнования по дзюдо и самбо.