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10 спортсменов из Нижнего Тагила стали кандидатами в Сборные РФ по зимнему спорту

7 июня 2023, 03:34
Фото: 1MI
10 спортсменов из Нижнего Тагила стали кандидатами в Сборные РФ по зимним видам спорта на 2023–2024 годы. Всего из Свердловской области в числе кандидатов 70 спортсменов.

Утвержденные списки кандидатов, которые представила федерация по зимним видам спорта, подписал замминистра спорта Алексей Морозов, пишет «Тагильский рабочий».

Больше всего кандидатов по прыжкам на лыжах с трамплина. Участниками основного состава стали Илья Маньков, Кристина Прокопьева, Михаил Пуртов и Дмитрий Зыков, в резерве Вадим Шишкин.

Среди юниоров в основе находится Ксения Пискунова, а в резерве — Антон Бушуев. Также в резерв был включен двоеборец Максим Кипин.

В основной состав юниорской сборной РФ по фристайлу вошла София Промышленникова, а в резервный список был включен Никита Котов.

Напомним, 3 июня 2023 года в Екатеринбурге состоялось награждение спортсменов из Нижнего Тагила за соревнования по дзюдо и самбо.

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